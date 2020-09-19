سوهاج تشارك في ختام ورشة عمل "تسريع الاستجابة للقضية السكانية "

شاركت محافظة سوهاج ممثلة في وحدة السكان بالديوان العام في ختام ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية القضية السكانية" المقامة بالقاهرة والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي استمرت لمدة 4 أيام، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، وعدد من مستشاري المشروع، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بالمحافظة وأعضاء الوحدة، والشباب المتطوع بالمشروع ووحدات سكان أربع محافظات أخرى (أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان).

وقامت وحدة السكان بالمحافظة بعرض لإنجازاتها السابقة الخاصة بالمشروع، وألقت الدكتورة فاطمة الزهراء محاضرة عن مصفوفة متابعة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمبادئ العامة لآليات تنفيذ المشروع ومراحله، وتناولت عرض مسح خصائص القرية المصرية والمعلومات المتاحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتم التعرف على نظام المعلومات المتاح بوزارة التنمية المحلية والمنظومة المتكاملة لدعم المحافظات اعتمادا على نظم المعلومات الجغرافية، وعرضت الدكتورة ياسمين الجرف مستشار المشروع أهمية التخطيط المبنى على النتائج وأهم ملامحه ومصفوفة الإطار المنطقي وكيفية اختيار المؤشرات لقياس النتائج، واختتم الدكتور ولاء جاد الكريم بمشروع تنمية صعيد مصر بوزارة التنمية المحلية بتكون مجموعات عمل من الحاضرين لممارسة آليات التشبيك والمبادرات المحلية.

كما تناولت الدكتورة فاطمة الزهراء ديناميكيات السكان وكيفية استقراء البيانات والمؤشرات وأنماط الهرم السكاني، وشرحت الدكتورة إنجي جمال الدين مستشار المشروع أساليب المتابعة وإعداد التقارير لمتابعة المؤشرات السكانية، وأدار الدكتور علاء بكر حلقة نقاشية حول الإطار المؤسسي وإجراءات التنفيذ.

واختتمت الدكتورة سها متولي استشاري بالمشروع اليوم الرابع والأخير بعرض أساليب عرض وتحليل المؤشرات السكانية ذات الصلة بالقضية السكانية منها خاصة بالتعليم وسوق العمل ومؤشرات الصحة الإنجابية والسكان، وتم التدريب على تصميم حملة دعوة لكسب التأييد بعد توضيح مراحلها.

والجدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية القضية السكانية يعمل بالتماشي مع سياسات الدولة التي تولي اهتماما كبيرا بتلك القضية وتعمل جاهدة لحل مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم النمو الاقتصادي وتتعارض مع تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.