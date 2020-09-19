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محمود مسلم

مصر تستنكر حديث تركيا السلبي عن تطوراتها السياسية عقب ثورة 30 يونيو

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الوطن
03:45 م | السبت 19 سبتمبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK والذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولًا سلبيًا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالًا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

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