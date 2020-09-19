السيرة الذاتية لـ عادل العدوي بعد توليه رئاسة الجمعية الطبية

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية، إن الجمعية الطبية أقدم جمعية طبية بمصر والشرق الأوسط، وثانى جمعية على مستوى العالم.

وتابع فى أول تصريح صحفي له لـ"الوطن" عقب توليه رئاسة الجمعية، تم افتتاح الجمعية فى عهد الملك فاروق الأول، وتم وضع حجر الأساس بمقرها الحالي، وهى التى قامت بتأسيس اتحاد الأطباء العرب.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة داخل الجمعية، وسيتم وضع عدة ملفات على رأسها الرعاية الصحية بمصر، ومعايير الأداء الطبى والتعليم الطبى المستمر، ودور الجمعية كمسئولة وحيدة لاعتماد الساعات للدورات التدريبية والمؤتمرات.

الجدير بالذكر، أن الدكتور عادل العدوي رئيس البورد العربي لجراحة العظام فى المجلس العربي للاختصاصات الصحية منذ 2018 جمهورية مصر العربية، وهو أستاذ جراحة العظام فى جامعة بنها منذ 2011، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" ممثلا عن شركة أكديما الدولية للتجارة.

شغل منصب وزير الصحة والسكان، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجى، ونائب رئيس "جامعة بنها" ومدير وحدة التخطيط الاسترتيجى فى الجامعة ذاتها بين 2012و2013 ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية.كما كان عضوا فى الاكاديمية الأمريكية لجراحى العظام و جمعية جراحة العظام الأوروبية.

حاصل على دكتوراه فى جراحة العظام عام 1991 من جامعة بنها وماجستير فى نفس الاختصاص عام 1985 من الجامعة ذاتها وبكالوريس فى الطب عام 1980من جامعة القاهرة.