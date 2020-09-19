مدبولي: الانتهاء من 30 ألف وحدة إسكان بمدينة حدائق العاصمة منتصف 2021

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجرى العمل على إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي منذ شهر أبريل الماضي في مدينة حدائق العاصمة التي تبعد بنحو 10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز فيها بلغت 50%.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع بالكامل سينتهي في نهاية يونيو المقبل، لتقديمها للشباب ومحدودي الدخل.

وتابع: "الدولة قادرة على بناء أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات وهذا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعاً مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.