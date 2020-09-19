عاجل.. الحكومة: توصيل الكهرباء لمباني الوزارات في العاصمة الإدارية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء توصيل التيار الكهربي لكل مباني الوزارات في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يجريها بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته بـ"العاصمة" كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أن جولة "مدبولي" للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، من المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى عرض حول الموقف التنفيذي لأعمال شبكات الاتصالات بالعاصمة الادارية الجديدة، بما في ذلك مسارات البنية الاساسية الرقمية بمختلف الأحياء، بما يدفع نحو ايجاد عصر جديد من العمل الحكومي الرقمي.