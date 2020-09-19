الحكومة تكشف مصادر تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، عن مصادر تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه، على هامش جولة تفقدية أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لرئيس الوزراء، إنه تم الانتهاء من مشروع خط المياه من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى خزان التكديس بطول 19 كيلومتراً، وبتكلفة 285 مليون جنيه، كما وصل معدل التنفيذ لمراحل متقدمة لخط المياه من خزان التكديس حتى الخزانات الاستراتيجية بطول 16 كيلو، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة بالكامل، وكذا جميع الخزانات بطاقة 100ألف متر مكعب، وجارٍ تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة إجمالية 99%، وبيارة السحب بنسبة 100%، كما أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والأسوار الخارجية وبعض أعمال ورش الصيانة بالمحطة.

وأكد نائب رئيس الهيئة الانتهاء بالكامل من خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الاستثمارية، وجارٍ إطلاق الكهرباء بالمحطة من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما جرى استعراض موقف محطة الرفع بمحطة مياه الشرب المغذي للعاصمة بمحطة القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها 98%، وخطي المياه من محطة القاهرة الجديدة حتى العاصمة بإجمالي أطوال 32.5 كيلومتر، وتم الانتهاء منهما بالكامل، ومشروع الخزان الأوسطي سعة 125000متر مكعب، والمباني الملحقة به، حيث تم الانتهاء منهما بنسبة إنجاز 95%، و60% على التوالي.

وأشار إلى الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية، وأنفاق الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 3 أنفاق لخدمات الكهرباء، ووصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة.

ونوّه بأن نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بلغت 80%، ونسبة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وصلت لـ 93%، وشبكة صرف المطر بنسبة 95%، كما تم توصيل الكهرباء لكافة مباني الوزارات.