البرلمان العربي يثمن دعم السعودية لمكافحة كورونا بـ100 مليون دولار

ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إعلان المملكة العربية السعودية دعمها خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لصالح منظمة الصحة العالمية، وعدد من المشروعات التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الدعم يأتي امتدادًا للمواقف النبيلة والمساهمات الإنسانية والتنموية الرائدة التي تقدمها السعودية تعزيزاً للتضامن مع دول وشعوب العالم ودعماً للاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، كما يعكس الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باعتبارها إحدى الدول الداعمة والممولة الرئيسيّة لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة.

وأعرب السلمي، عن شكر وتقدير البرلمان العربي للسعودية لتقديم هذا الدعم، الذي يأتي في هذا التوقيت المهم، الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي فيروس كورونا بشكل لافت في الشهرين المقبلين، وأن مواجهة الوباء ستكون أصعب، والحاجة الماسَّة لدعم برامج الصحة ومكافحة الأوبئة في عدد من الدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة ودعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة في مكافحة جائحة كورونا لتعزيز الاستجابة العالمية الواسعة في مكافحة هذا الوباء والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية على الدول، وخاصة الدول النامية.