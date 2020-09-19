مرشح وحيد يتقدم بأوراقه للجنة تلقي طلبات الترشح بالبحر الأحمر

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر تقدم مرشح وحيد اليوم السبت، بأوراق ترشحه بمحكمة البحر الأحمر، وذلك بدوائر المحافظة الثلاثة.

وتقدم اليوم السبت، المرشح "كرم أبوالنجا حمدي"، عن الدائرة الوسطى بمحافظة البحر الأحمر، وتشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، ليصل عدد المتقدمين حتى اليوم، إلى 15 مرشحاً.

وتقدم منذ فتح باب الترشح، وعلى مدار اليومين الماضيين، 14 مرشحاً، أبرزهم عن الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، كل من "محمد محمد عبد المقصود"، وحداد عبد ربه إبراهيم"، و"عاطف عبد الحميد توفيق"، و"حافظ محمد لطفي"، و"أمجد جمال محمود"، و"أميمة نوبي مصطفى"، و"سيد محمد بشير"، و"محمد حسين".

بينما تقدم عن الدائرة الوسطى، وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، كل من "عبد الناصر عطية"، و"مصطفى سطوحي"، و"محمد أبو الوفا"، و"محمد يوسف"، وتقدم عن الدائرة الجنوبية، وتشمل حلايب وشلاتين، كل من "علي نور علي"، و"ياسر شعبان يوسف".