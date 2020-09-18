وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحي

شهد اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر توزيع 2 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحر الأحمر، كدفعة خامسة بواقع إجمالي 10 أطنان للمحافظة حتى الآن.

وأشاد محافظ البحر الأحمر بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

وأكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أي شخص عند التوزيع، مشددة على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.