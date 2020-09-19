عمر كمال لـ"الوطن" عن شرائه سيارة X6: شقى وتعب 14 سنة

كشف الفنان الشعبي عمر كمال، تفاصيل شرائه للسيارة الجديدة X6، التي ظهر بها مؤخرا فى عدد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال كمال لـ"الوطن": "اشتريت السيارة من شقى وتعب، ده رزقي وتعبي فى الغناء على مدار 14 عاما"

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عنوان الأغنية التي ستجمعه بأورتيجا، بعد انفصاله عن أوكا.

ونشر "كمال"، بوسترًا يجمعه بأورتيجا، ويحمل اسم الأغنيه "حتة قمراية"، وعلق قائلًا: "عمر كمال وأرورتيجا قريبًا".

واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال مع جمهوره عبر "فيس بوك"، بتحقيق مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، الذي طرحه مع حسن شاكوش مؤخرًا على "يوتيوب" 20 مليون مشاهدة.

وأحيا حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرًا في تونس، سلسلة حفلات ناجحة، رفعت شعار "كامل العدد".