وفاة مقيم شعائر سابق بمسجد "السيد البدوي" متأثراً بـ"كورونا"

توفي الشيخ محرز الفقي، مقيم الشعائر السابق بمسجد "السيد البدوي"، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، أثناء خضوعه للعالج في مستشفى الصدر بمدينة المحله الكبرى.

وأكدت مصادر طبية لـ"الوطن" أنه يجري حالياً تغسيل وتكفين جثمان مقيم الشعائر الراحل، طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها، ودفنه بمعرفة الطب الوقائي، في مقابر الأسرة بقرية "طوخ مزيد"، بدائرة مركز طنطا.

وكان الشيخ محرز الفقي قد أصيب بفيروس "كورونا" قبل أيام، وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة، عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتدهوت حالتة الصحية ليتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافته المنية عصر اليوم.

ونعت مديرية الأوقاف بالغربية الشيخ "الفقي"، داعيةً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.