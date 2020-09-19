خروج 39 مصابا بفيروس كورونا عقب تعافيهم من "عزل الغربية"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، خروج 39 مصابًا بفيروس كورونا عقب تعافيهم من أقسام العزل بالمستشفيات بالصدر والحميات والعامة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وبسيون وكفرالزيات وقطور وسمنود.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه باشر كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لكافة الحاله بفيروس "كوفيد 19"، فضلا عن فحص كافة الحالات المخالطين لهم والمشتبه بإصابتهم لتأمين أرواحهم وحفاظا على كافة الطواقم الطبية داخل أقسام العزل بكافة المستشفيات.

كما أعطى وكيل الصحة، توجيهاته إلى مساعديه ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، بضرورة التنسيق الكامل وتفعيل غرف العمليات والطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما شدد في تعليماته، على أهمية توافر برتوكول العلاج لتوزيعها على كافة حالات العزل الصحي المنزلي فضلا عن الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوي والصيادله لمباشرة كافة حالات المشتبه بإصابتهم على مستوي كافة الوحدات القروية المحلية.

وأشار وكيل الصحة بالغربية، إلى أنه وجه باستمرار رفع كافة حالة التأهب القصوى والطوارئ على مستوى أقسام العزل بالمستشفيات العامة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المواطنين خلال الفترة المقبلة.