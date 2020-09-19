وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19، تماشيا من خطة الوزارة التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال الوزير الإماراتي: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن "اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح."، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأجازت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.