لأول مرة.. تدريب معلمي "التربية الرياضية" أون لاين

نفذت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية الالمانية ومعهد جوته وجامعة كولونيا الالمانية، برنامج تدريبي حول كيفية استخدام حصة التربية الرياضية في دعم ثقافة التعلم، وتنمية شخصية الطلاب، بالتواصل والتعلم الفعال والوقاية من العنف من خلال الرياضة في المدرسة.

وقالت "الوزارة"، إن الفعاليات شملت دور القدوة في النهوض بالرياضة المدرسية مع التركيز علي الجانب التربوي والثقافة الرياضية والصحية، وتبادل المعلمين للخبرات التعليمية والرياضية بين الجانب الألماني والمصري، وكذلك تمكين المعلم من إدارة الفصل باستخدام كل إجراءات التعليم والتعلم، وباستراتيجيات جيدة التخطيط، للتواصل والتعلم الفعال ومشاركة الطلاب بفعالية وإيجابية.

وأشارت إلى أن التدريب المشترك، يهدف إلى إرساء قواعد تقبل الآخر، وتحمل التلاميذ المسئولية وكيفية إدارة الحصة في ظل فيروس كورونا.

وأكدت "التعليم"، على إنه تم اختبار وانتقاء المتدربين "اون لاين" من خلال برنامج زووم، بمشاركة من الجانب المصري والألماني، ونفذ التدريب أون لاين، من جامعة كولونيا وحضور المتدربين بمعهد جوته لمحافظات "أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف".

في سياق متصل، أكد "شوقي"، إن فكرة التخوف من الثانوية العامة، ستختفي تمامًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة ستطلب من كل مديري المدارس، والبالغة عدد 60 ألف مدرسة، بإعطاء محددات وإطار عام لتنظيم جداول حضور الطلاب، بحسب الكثافة ومساحة المدرسة، ومستوى أعمار الطلاب، ومن ثم يجري اعتماد الجدول من الوزارة، ومن ثم سيتواصل مديري المدارس مع أولياء الأمور.

وأوضح أن الوزارة، تسعى لإعادة هيبة مديري المدرسة والمعلمين، وقدرة اتخاذ القرار على الأرض، ومن ثم يأخذ قرارات بحسب ما يراه صحيحًا: "ندخل مرحلة جديدة لإعادة مدارسنا للهيبة بتاعه زمان"، مؤكدًا أن المدارس مسموح لها البدء يوم 15 من الشهر الجاري، باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "بالنسبة للمدارس الفرانكوفونية، فهناك مشكلة متعلقة بمادة الجيولوجيا، وهي عدم وجود عدد كاف من المعلمين اللي بيتكلموا لغات بهذا العلم، غير كده أعتقد الأمور ماشية كويس، والاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء، أننا منعملش نظام التعريب، والطلاب في النهاية بياخدوا شهادة أنهم خارجين من مدارس لغات، وعملنا استثناء ده اكتر من مرة بس دي المرة الأخيرة اللي هنسمح بيها بهذا لحين حل الأزمة من جذورها".

وفند: "احنا بنحاول نعمل حلول من الجذور، ولسه عايزين نتكلم عن التعليم الفني السنة اللي جاية وأبنائنا في الخارج والمدارس الخاصة والدولية والمدارس المتفوقين والداخلي الفني والمدارس الثانوية العسكرية، كل دي حاجات قدامنا على الخريطة غير اللي قولناه النهاردة، وعلشان منخلطش الأمور تحدثنا عن ما يهم الأغلبية العظمى".