"الليلة الكبيرة" و"السيرة الهلامية" يشهدان إقبالا جماهيريا بالهناجر

شهدت الليلة الأولى للجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع، إقبالا جماهيريا، على مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

أعقبه العرض المسرحي "السيرة الهلامية" من انتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والعرض مستوحى من تراجيديا المسرح الكلاسيكي العالمى ولكن فى إطار كوميدي ساخر، متماشيا مع البيئة المصرية وبالأخص فى صعيد مصر، بمصاحبة فرقة موسيقية غنائية.

"السيرة الهلامية" البطولة للفنانين "محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبد المقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان"، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير .

وتبدأ حفلات البرنامج يوميا فى السابعة والنصف مساء، ويستمر عرض الليلة الكبيرة ومسرحية السيرة الهلامية اليوم السبت وغدا الأحد، كما يواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح حتى 30 سبتمبر الجاري، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر20 و30 جنيها.