الأمم المتحدة تدعو لإنهاء كل أشكال التمييز بالأجور بين الرجال والنساء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حكومات العالم، إلى إزالة الفوارق التعسفية في الأجور بين الرجال والنساء، ومساواة النساء بالرجال في الأجور والمزايا المالية والضمانات الوظيفية لنفس الوظائف والأعمال ذات الطابع المتشابه.

وقال جوتيريش -وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة- إن جائحة كوفيد-19، هددت بتراجع المكتسبات المحققة في إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع الفجوات التي لا تزال مستمرة بين الجنسين على صعيد الأجر برغم التقدم الذي شهدته الـ30 سنة الماضية.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجور بين النساء والرجال الذي يوافق الثامن عشر من سبتمبر من كل عام وهي مناسبة استحدثتها الأمم المتحدة للفت أنظار حكومات العالم التي تتعسف بحق النساء العاملات على صعيد الأجر مقارنة بالرجال.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 142/74 في ديسمبر 2019، وتقرر إعلان يوم 18 سبتمبر اليوم الدولي المساواة في الأجر، على أن يحتفل به سنويا ابتداء من عام 2020.