اليوم.. مصر تحتفل باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور

تشارك وزارة القوى العاملة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور عبر شبكة الانترنت الذي يعقد، اليوم الجمعة، لتبادل الأفكار والأدلة حول كيفية مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي بفاعلية، مع الالتزام بمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وستتناول الاحتفالية عرضًا لعدد من الخبرات حول قضايا تعزيز المساواة في الأجور في مختلف القطاعات، بمشاركة من الجهات الفاعلة من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.

ومن المقرر أن يمثل الأمانة العامة التحالف الدولي للمساواة في الأجور كل من غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ وفمزيلي ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وأنجيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانضمت مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولي للأجور حرص الحكومة المصرية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خصوصًا الهدف 8.5 والذي ينص على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.