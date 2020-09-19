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محمود مسلم

وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة محمد فريد خميس

كتب:

الوطن
06:20 م | السبت 19 سبتمبر 2020
محمد فريد خميس

محمد فريد خميس

تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  المغفور له بإذن الله محمد فريد خميس  رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون  الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الامريكية  بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال اقامة مشروعات صناعية متميزة وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الاسواق العالمية ، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى واخيراً رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين  .

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ،  داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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