"صناعة النواب" تناقش ملف تخريد السيارات بحضور الوزيرة نيفين جامع

تواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب عملها خلال الأيام المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.

وتعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، وذلك بالتزامن مع عقد الجلسات البرلمانية يوم 16 أغسطس، جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، وذلك في حضور نيفين جامع وزيرة الصناعة.

كما تناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مصنعي الحديد والصلب بأبوزعبل، والتبين وما يتعرض له من إهمال وتوقف خطوط الإنتاج، وكذلك تعرض مصانع الدلتا للصلب لإهدار المال العام من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويشار إلى أن وزيرة الصناعة نيفين جامع كانت قد أوضحت ملامح مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة من خلال إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما، وتنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.

وكذلك التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.