خيري بشارة يعود للتمثيل في "حظر تجول" مع إلهام شاهين

اختار مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس الجمعة، فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل، للمشاركة في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وكشف المنتج أمير رمسيس لـ"الوطن"، عن وجود خيري بشارة كضيف شرف في الفيلم، في أكثر من مشهد، تمتع بخفة الظل، كما يوجد أيضا أحمد حاتم في العمل كضيف شرف.

ويعتبر ذلك العمل عودة للمخرج خيري بشارة، بعد عامين من الغياب كممثل، فآخر أعماله كممثل فيلم "بلاش تبوسني" بشخصيته الحقيقية، كما شارك بعدها بفيلم قصير بعنوان "الحد الساعة 5"، ويشاركه البطولة أيتن أمين وصدقي فخر وهديل حسن.

وشارك خيري بشارة، في حوالي ما يقارب الـ24 عمل كممثل أبرزهم "بنات وسط البلد، أحلى الأوقات، أحلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم" وغيرها من الأعمال الفنية.