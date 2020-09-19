محافظ الشرقية: لن نترك أي موظف يحدد قيمة التصالح بمخالفات البناء

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أنه يسعى بشكل حثيث لإعلام المواطنين بمختلف أرجاء المحافظة، بأهمية قانون التصالح في مخالفات البناء وأهمية التصالح لإعطاء صبغة قانونية على تلك المنازل المخالفة، قبل انتهاء الفترة التي حدتها القيادة السياسية.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن معظم الطلبات التي استمع إليها من قبل المواطنين راغبي التصالح تتلخص في تخفيض السعر، أو تقليل المقدم، ومد فترة الأقساط، موضحاً أن المحافظة قررت إعطاء تخفيض وصل قيمته إلى 35% في قيمة التصالح، بجانب إعطاء رئيس مجلس الوزراء تخفيضاً من قبل وصل 25 % للدفع النقدي.

وأكد أن المحافظة لن تترك أي موظف يقوم بتحديد سعر التصالح في مخالفات البناء، كما سيجري العمل، خلال الفترة المقبلة، على إصدار كشف يحدد قيمة التصالح في كل منطقة، عبر إعداد جداول جديدة، مشيراً إلى أن المحافظة قررت أيضاً تخفيض 40% لمن يقوم بدفع مقدم يصل إلى 25% لتقنين أراضي وأملاك الدولة، و50% تخفيض لمن يسدد قيمة التصالح بشكل كامل.