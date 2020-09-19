بعد عودته لـ"الحياة".. كواليس ظهور عمرو الليثي في "واحد من الناس"

أعلنت شبكة تليفزيون "الحياة" عن انضمام الإعلامي عمرو الليثي، إلى طاقم المُذيعين، وعودته للشبكة مُجددًا، وذلك بشأن تقديم البرنامج الشهير "واحد من الناس".

وعرضت "الحياة"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرومو الدعائي الأول عن عودة "الليثي" لـ"الحياة"، حيث ظهر وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة برنامج "واحد من الناس" مع فريق العمل وشكل الديكورات، ومن المُقرر الإعلان عن كافة التفاصيل وعرض أولى حلقات البرنامج خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وغادر الإعلامي عمرو الليثي، قناة "الحياة"، في أغسطس عام 2018، حيث كان يتولى رئاسة القناة من مارس للعام نفسه ولمدة 6 أشهر تقريبًا، بجانب تقديمه برنامجي "بوضوح" و"واحد من الناس".

ووجه "الليثي" الشكر إلى العاملين في "الحياة" بعد مغادرته الشبكة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت كثيرًا بالعمل في قناة الحياة كرئيس لشبكة قنوات الحياة ومقدم برامج بها على مدار ستة أشهر، منذ إعادة افتتاحها في مارس الماضي مرورًا بدورة شهر رمضان المعظم".

وتابع: "شاركني خلال تلك الفترة المهمة مجموعة من أمهر الإعلاميين والفنيين والعاملين، أشكرهم جميعًا على النجاح الكبير الذي تحقق معهم، وبهم وأتمنى لهم ولشبكة قنوات الحياة وللإدارة الجديدة كل توفيق ونجاح".

برنامج "واحد من الناس" انطلق لأول مرة في أبريل 2008، حيث يسلط "الليثي" من خلال البرنامج الضوء على العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنين ويهدف إلى خدمة الأماكن التي لا يعرفها أحد، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في هذه التجربة التليفزيونية التي استمرت على الشاشات طوال الـ12 عاماً.