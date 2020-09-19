حفل عالمي يجمع هبة طوجي وإبراهيم معلوف وأسامة الرحباني لدعم لبنان

تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مع الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، على مسرح الأولمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام التاسعة مساء الأول من أكتوبر المقبل.

وتسخر فرنسا تلفزيونها الرسمي لبث حي ومباشر على مدار يوم كامل لتقديم دعم الشعب الفرنسي والرئاسة الفرنسية للشعب اللبناني بعد المأساة المروعة التي صدمت العالم عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، ويختتم اليوم بسهرة فنية فرنسا يتم عرضها مباشرة عبر مسرح الأولمبيا العريق، بإيعاز من قصر الإليزيه، يجمع نخبة من الموسيقيين العالميين واللبنانيين، تحت الإدارة الفنية لإبراهيم معلوف، ويأتي تحت عنوان "معاً من أجل لبنان".

كما يشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة منها عازف البيانو الكبير عبد الرحمن باشا، والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعازفة الشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان، بالإضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين منهم Sting، , Vianney , Florent Pagny , Clara Luciani, Pascal Obispo , Melody Gardot , Fiori,Yannick Noah , Patrick Bruel , و Bernard Lavilliers بجانب كل من Matthieu Chedid و Ycar اللبناني الأصل.

ويأتي الحفل في ختام يوم تلفزيوني طويل تقدمه القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2"، ينطلق ببث حي في تمام التاسعة مساء بتوقيت باريس، مع مقدم البرامج الشهير ناجي بمشاركة الإعلامية الفرنسية، اللبنانية ليا سلامة، مع بث تقرير من نصف ساعة أعده برنامج Envoyé Spécial الذي سيسرد فيه عدد من الناجين من الانفجار معاناتهم، لتنطلق بعدها السهرة الفنية، وسيتم خلال الحفل جمع التبرعات التي سيذهب ريعها لدعم عدد من الجمعيات الإنسانية في لبنان.