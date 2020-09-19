اعترافات عصابة السطو على معامل تحاليل مدينة نصر: "بنسرق الخزنة بحالها"

"الناس كلها تعبانة وبتصرف فلوسها فى المعامل".. بهذه الكلمات أجاب عاطلان في محضر ضبطهما في مدينة نصر، عن سبب تخصصهما تحديدا فى سرقة معامل التحاليل الطبية دون سواها.

وقال المتهمان وهما عاطلان، إنهما يتسللان إلى المعامل ليلا وسرقة الخزائن، ثم نقلها لشقة أحدهما، وفتحها وسرقة ما بها من أموال، ثم إخفاء الخزانة في أماكن مهجورة، منعا لكشفهما وأقرا بأنهما نجحا بهذه الطريقة فى سرقة 4 معامل تحاليل طبية في منطقة مدينة نصر.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم"، بداخلها مبلغ مالي قدره (15 ألف جنيه هاتف محمول) من داخل فرع أحد المعامل الطبية، وكائن بدائرة القسم.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "عاطليّن"، ولهما ملعومات جنائية وتخصصا فى ارتكاب تلك الجرائم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال أستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما"، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترف المتهمين فى التحقيقات، بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة "فارغة" بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما).

وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة، وإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل معامل التحاليل، والعيادات بأسلوب "كسر الباب".

كما أقرا بارتكابهما (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، مؤكدين إنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، تمت إحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.