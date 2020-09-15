مباحث القاهرة تكشف تفاصيل سرقة شقق وفيلات الرحاب

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تفاصيل سرقة فيلات وشقق كمباوند الرحاب.

وتبيّن أنّ وراء الواقعة عاطل من محافظة الوادي الجديد، وجرى ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف أنّه تخصص في سرقة شقق الأثرياء، وارتكب 4 جرائم سرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهم تخصص في سرقة الفيلات والشقق، ويبيع المضبوطات لعملائه سيئي النية في محافظة البحيرة، وجرى ضبطهم.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم يدخل إلى الكمباوند بحجة أنّه موظف أو عامل بالمطاعم، ويتسلق إلى مسرح الواقعة ويكسر شباك دورة المياه، ويستولي على المضبوطات ويفر هاربا.