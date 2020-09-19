محمد عادل إمام يشكر جمهوره ويعدهم بمفاجأة

شكر الفنان محمد عادل إمام الجمهور، بسبب كمية الرسائل التي انهالت عليه، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب إمام عبر إنستجرام: "شكرا على كل المعايدات والرسايل والتصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي.. شكرا على كل الكلام الحلو اللي اتكتب.. معلش مش متواجد كتير الأيام دي، علشان بحضر لكم في مفاجأة إن شاء الله.. دعواتكم"

طرح الفنان محمد إمام عبر إنستجرام، بوسترات ترويجية غير رسمية لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.ونشر إمام، عددا من البوسترات غير الرسمية الترويجية للمسلسل.

وعلق قائلا: "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور.. بإذن الله حاجة تليق بجمهور عظيم زيكم.. الملك رمضان 2021 إن شاء الله.. دعواتكم".

كما أعلن محمد إمام منذ أيام، خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك"، رغم رفضه لأكثر من سيناريو درامي بعد تقديمه مسلسل "هوجان".

وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. (الملك رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي".