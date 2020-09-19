"نجدة الطفل" عن زواج صاحب الـ 17 عاما: لا يوجد نص يمنع ذلك

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية في محافظة سوهاج، جاء بعد تلقي بلاغ أول أمس من قبل سيدة من القرية، موضحًا أن الزواج كان لطفل في سن الـ 17 عاما من بنت عمه في سن الـ15 عاما.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن المجلس تدخل في هذه الواقعة، وأحال البلاغ للجنة حماية الطفل للتأكد من صحة الواقعة، وقامت لجنة حماية الطفل بالتأكد من صحة هذا البلاغ.

وتابع: "اللجنة تأكدت أن هذا الطفل في سن الـ 17 عاما تزوج مرة سابقة منذ سنة من طفلة أخرى في سن الـ15 عاما وأنجب منها طفل، وحدث بعض الخلافات مما أدى لطردها من البيت وأخذ الطفل، وهناك نزاعات قضائية قامة بين العائلتين لإثبات صحة الزواج ونسب الطفل، لكي يُرد إلى والدته مرة أخرى".

وأوضح أنه في مثل هذه الوقائع يتم اللجوء للنيابة العامة ونطلب التحقيق في الوقائع، "السن القانوني للزواج 18 سنه، ومفيش نص قانون يمنع زواج الأطفال، إلا في أمور توثيق الزواج"، مؤكدًا أنهم تقدموا بمشروع قانون لمثل هذه الوقائع وموجود على طاولة مجلس النواب منذ 2018، ولم يبت فيه.