سلوى عثمان: بموت في ياسمين صبري..وأحمد مجدي أدى أول بطولة مطلقة باتزان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن الدراما هذا العام تقدم بشكل مختلف وخاصة أن بها تنوع منها مسلسل "الاختيار" الذي يتحدث عن جيشنا العظيم وشهدائنا وأنها تتابعه بشكل غير جيد نظرا لظروف عملها، وأن هذا المسلسل يوجد به حس وطني كبير وكيفية تضحياتهم لنقدر على عمل برامج ومسلسلات ونعيش حياتنا، كما وجهت التحية لهم وللجيش.

وأضافت عثمان، خلال حوارها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك أيضاً مسلسل "فرصة تانية"، وأنا بموت في ياسمين صبري والمسلسل جيد بشكل كبير، مؤكدة أنها تتابع مسلسل البرنس، وخيانة عهد، وفرصة تانية، بشكل جيد وخاصة في حالة حبها للفنان الذي يقدم العمل، كما أن الفنان أحمد مجدي عاجبني جداً ودي أول بطولة مطلقة له ويؤديها بشكل مثير وجيد.

وتابعت، أنها عند الانتهاء من تصوير أعمالها ستتفرغ لمتابعة المسلسلات الرمضانية بشكل كبير.