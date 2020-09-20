 "أعمال لم تعرض من قبل" لعبدالعال حسن في معرض بـ"قرطبة"

يفتتح معرض الفنان الكبير عبدالعال حسن، بجاليرى قرطبة بالمهندسين، ويأتي المعرض تحت عنوان "أعمال لم تعرض من قبل" وذلك يوم السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر 2020 فى تمام السابعة مساء.

ويضم المعرض 30 لوحة فنية من آخر ما أبدع الفنان قبل أن يمر بتجربة المرض الأليمة منذ عام 2013، والتى توقف بسببها تماما عن إنتاج الأعمال الفنية.

وأضاف محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة، لـ "الوطن"، أن الأعمال تتنوع فى خاماتها بين الزيت والباستيل والأكواريل وهى الخامات التى عرف عن الفنان عبدالعال أنه يستخدمها بإتقان ومهارة واقتدار، وعبدالعال يعد أحد أهم رسامى البورتريه فى الوطن العربى وخصوصا بورتريهات المرأة التى تحولت إلى موضوع فى حد ذاتها وعبرت عن السيدات البسيطات اللاتى يسعين للعيش بشرف من أجل لقمة العيش فيحولهن إلى لوحات فنية لها قيمة جمالية.

وتابع الجبالي: كما اشتهر الفنان كرسام صحفى رسم العديد من الشخصيات العامة ونشرت لوحاته على أغلفة مجلة صباح الخير منذ الثمانينيات من القرن الماضى، والجديد فى هذا المعرض أن جميع الأعمال تم بروزتها لتعلق على جدران المعرض للمرة الأولى، هذه هى الأعمال الأخيرة لأحد المبدعين الكبار أمد الله فى عمره وشفاه، ويعد هذا المعرض احتفالية وتكريم لأحد المبدعين الكبار الذين أثروا حياتنا الفنية لأكثر من 40 عاما من الفن و الإبداع.

وفي هذا الصدد يرى الفنان صلاح بيصار أنه من أعمال الفنان عبدالعال "نطل على حواء الشعبية، بتلك النظرة الناعسة المسكونة بالعاطفة والحب الطاغى، وما أشبه بناته وقد تكررن من حالة تعبيرية إلى أخرى ومن ايقاع إلى ايقاع بطلات الحكايات الشعبية من بهية وياسين وحسن ونعيمة وليلى وقيس صبايا بجدائل سوداء وشفاة ممتلئة وعيون كحيلة صور فيهن الانوثة الطاغية فى أجواء يغلب عليها الألوان الدافئة والتى تشدو بقوة الأحمر النارى والأصفر البهيج والبرتقالى الطازج مع لمسات من الأزرق البحرى والأسود".