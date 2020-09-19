أمين النواب: البهو الفرعوني يستقبل أعضاء الشيوخ في العاشرة صباحا

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ غدا، في العاشرة صباحا.

وأشار "فوزي"، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس منذ قليل، إلى أنه سيتم استخراج الكارنيهات للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، على مدار يومي الأحد والاثنين 20 و21 سبتمبر، وذلك بالبهو الفرعوني لمجلس النواب.

وطالب "فوزى"، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت أعلنت النتائج النهائية للنواب الفائزين بالمقاعد الفردية والقوائم على مستوى الجمهورية، وعددهم 200 عضو.

ويتبقى الآن قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائبا، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن تنطلق جلساته فى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وشهد البهو الفرعونى اليوم، وحتى كتابة هذه السطور، حالة من الحراك الشديد، استعدادا لاستقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ.

ونبهت الأمانة العامة للنواب برئاسة المستشار محمود فوزى على الموظفين، بضرورة توفير الاستعدادات الكاملة لاستخراج الأعضاء الجدد لكارنيهات العضوية.

وتم إبلاغ الإدارة الطبية بتوفير كمامات طبية، وعبوات كحول للأعضاء الجدد، كما تم تخصيص مكان داخل البهو كاستديو لالتقاط صور الكارنية للأعضاء الجدد.