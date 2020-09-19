هاشتاج "تميم البسكلتة" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "تميم البسكلتة" موقع "تويتر"، ورصد فيه المغردون صورًا ساخرة لأمير قطر تميم بن حمد، ووجهوا له انتقادات حادة بسبب سياساته الداعمة لكل ما هو معاد للعرب، والارتماء في أحضان دول معادية، وتسليط قناة "الجزيرة" القطرية على تفتيت الشعوب وإسقاط الدول من خلال بث الأكاذيب والشائعات.

وقال أحد المعلقين: "فعلا بسكلته، أردوغان بقالة 5 سنين نازل فيه هات فلوس عشان نعمل إعلام معادي لمصر والسعودية والإمارات وقبليهم الدول اللي خربناها خدمة للصهاينة يدفع، هات فلوس علشان نمول الإرهاب ونقتل جنود الدول ونرمل نساء ونيتم أطفال يدفع".

وعلق آخر: "على قدر الصّبر يأتي الجَبر، قناة الفتنة قناة القتل قناة الدمار قناة الخراب قناة الصهاينة قناة المرتزقة قناة دعم الإرهاب إنها قناة الخنزيرة قناة الخنزيرة بقيادة ابن حمد الناقص في الشخصية".

وأضاف آخر: "الفلوس اللى بيصرفها تميم ع الإخوان عشان يوقع مصر لو كان صرفها عالمسلمين المشردين كان زمانهم مستورين، قطر لما وافقت على استضافة كأس 2022 فهذا يعني أنها ستقوم بتقديم الخمور للمشجعين الأجانب وتعترف بالمثلية الجنسية أي سيتوجب عليها أن تفتح فنادقها لمن يريد استئجار غرف لممارسة اللواط فيها".