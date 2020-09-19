"الضرائب" تعلن 14 وظيفة شاغرة

أعلنت مصلحة الضرائب، حاجتها لشغل وظيفة نائبين لرئيس المصلحة رضا عبدالقادر، علاوة على عدد من القيادات والكوادر في القطاعات المركزية.

وبحسب المستندات التي حصلت عليها "الوطن"، طرحت المصلحة الإعلان رقم 3 لسنة 2020، لطلب وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية الممتازة والعالية.

ووفقا المستندات، طلبت المصلحة شغل وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب عدد 2، إلى جانب شغل 12 وظيفة لرؤوساء القطاعات الرئيسية المركزية، مثل رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحصر والإقرارات، ورئيس الإدارة المركزية للفحص الميداني بقطاع الفحص.

وكشفت المستندات أيضا، طلب شغل وظيفة قطاع مكافحة التهرب الضريبي، ورئيس قطاع الموارد البشرية.