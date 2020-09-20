وزير المالية: احتوينا تداعيات «كورونا» بالإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «الحكومة نجحت فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، حيث أتاحت الإصلاحات التى اتخذتها القيادة السياسية قدراً من الصلابة للاقتصاد القومى تُمَّكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية»، لافتاً إلى الاستمرار فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد، لتحقيق المستهدفات بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو على المدى المتوسط بنسبة 5.5%.

وقال «معيط»، فى لقائه مع الدكتورة فيرا سونج واى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد 2% من الناتج المحلى الإجمالى، الذى خفف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، لافتاً إلى أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل الجائحة.

وأشادت «واى» بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، التى مكنت الاقتصاد من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات «كورونا»، ليصبح من أفضل الاقتصادات الناشئة بالعالم، مثَّمنة النتائج الاقتصادية التى حققتها مصر رغم «الجائحة».