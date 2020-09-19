العليا للفيروسات: لا ينصح بارتداء الكمامات للأطفال أثناء ممارسة أنشطة

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الأطفال في حال تواجدوا في مكان مفتوح بالمدارس، مثل حصص التربية الرياضية، لا ينصح بارتدائهم الكمامة، لكن يجب عليهم ارتداء الكمامات في الفصول والأوتوبيسات المدرسية.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أنه بالسنبة للأطفال أقل من 5 سنوات، يجب عليهم عدم ارتداء الكمامات، حتى لا يتأثروا نفسيا، ولكن يجب عليهم ارتداء "Face Shiled" أثناء تواجدهم في المدارس: "ده هيكون أحسن من مفيش"، موضحا أن ذلك الماسك، سيكون مهما خلال تواجدهم في المدارس وأتوبيسات المدارس.

وأكد أن استعداد الحكومة المصرية ووزارة الصحة، يجرى على قدم وساق حال ظهرت الموجة الثانية من فيروس كورونا مرة أخرى في مصر: "وأحنا داخلين على الخريف والشتاء اللي بيحصل فيهم الإنفلونزا الموسمية".