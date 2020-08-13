أستاذ علم فيروسات يتوقع موجة ارتدادية لكورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن فيروس كورونا المستجد وكل التطورات الخاصة به مازالت طور التحقق العلمي، حيث يتم دراستها على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الفيروس لم ينته على مستوى العالم، ويتزايد في بعض الدول، وينخفض في أخرى.

وأضاف "الشبيني" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحد من انتشار فيروس كورونا يرتبط بوعي الدول واتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بوزارات الصحة بجدية، مؤكدًا أن مصر نجحت في مرحلة معينة وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن العالم كله سيشهد وجود موجة ارتدادية للفيروس، وهي التي تأتي عندما تحصل الدول على عدد حالات "صفر"، وتتزايد مرة أخرى مثلما حدث في موجة الأنفلونزا الأسبانية والتي كانت كارثية على الجميع، وتوفي على إثرها أكثر من 50 مليون مواطن حول العالم.

وأكد أستاذ الفيروسات، أن وجود موجه ثانية يرتبط بنفس التدابير الاحترازية التي تنادي بها كافة المؤسسات الصحية على مستوى العالم ومنها منظمة الصحة العالمية، ومن ثم فإن الممارسات الخاطئة من بعض الأفراد في المجتمعات قد تؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن العامل الأساسي في انتشار الفيروس هو الرذاذ الذي يخرج من فم الشخص المصاب أثناء الكلام أو العطس أو الكحة، وهو أمر خطير.

وتابع: "عمر فيروس كورونا قصير جدًا، والفترة اللي مرت بيها في الوقت الحالي ليست كافية لإنتاج حقائق واضحة وواقعية للبناء عليها، وهناك الكثير من الأبحاث التي خرجت لتأييد الأبحاث العالمية، ومعدل انتشار الفيروس عن طريق الهواء قائم، والفيروس به قطرات بسيطة ممكن تطلع مع الإنسان قطرها لا يتعدي الـ5 مايكرون، وتعلق في الهواء لمدة 5 لـ6 ساعات وفق عدد من الإحصائيات والتحاليل".