"Extra news" من داخل مركز علاج الأورام بقنا.. يخدم 3 محافظات

استعرضت قناة "Extra news"، جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، خاصة في مدن الصعيد، حيث عرضت تقريرا عن مركز أورام قنا.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مركز أورام قنا، إن المركز أحد المراكز المتخصصة لعلاج الأورام وتم بدء العمل فيه نهاية عام 2016 ويستقبل مرضى قنا والبحر الأحمر والوادي الجديد للتخفيف عن المرضى الذين كانوا يسافرون إلى القاهرة للحصول على الجرعات العلاجية.

وأضاف عبدالحكيم، في لقاء مع برنامج "الآن" على شاشة "Extra news"، أن المركز يقدم الآن العلاج الكيماوي والخدمات الجراحية وينقصه فقط العلاج الإشعاعي والتشخيصي، متمنيًا إنهاء كافة التجهيزات نهاية العام الجاري.

وتابع: "المركز يتردد عليه بصورة سنوية 40 ألف مريض بمعدل 200 مريض يومي ويضم المركز 104 سرير و8 أسرة رعاية مركزة ويتلقى المريض العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين أو التأمين الصحي للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

وذكر أن المركز يُشارك في حملة "100 مليون صحة"، التي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ثم تم استئناف العمل بها مرة أخرى في يوليو الماضي، ويقدم المركز التقييم النهائي لمعرفة العلاج اللازم للمريض.