صور.. وزيرة التعاون الدولي تفتتح أول مركز خدمات زراعية في قنا

افتتحت الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مركز الخدمات الزراعية بقرية المحروسة بمركز قنا، بتكلفة حوالى 3 مليون جنيه للبنية الأساسية في حضور، وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية .وقالت الوزيرة، أن مشروع( فاس) استلام منه ٢٣ الف مواطن من بينهم ١٧الف مزارع، في ٧ محافظات في الصعيد، بتكلفة نحو 40 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على مدار ٥سنوات.

ثم وزعت الوزير عقود ملك جرارات زراعية، لشركات في مجال الزراعة في قرية المحروسة ومحيطها.ومنفذ المشروع شركة الخير والبركة، الممول المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع دعم الأمن الغذائى للأعمال الزراعية" فاس". ويضم المشروع معامل تحليل تربة ومياه ونبات لخدمة القطاع الزراعى والمزارعين، وأنظمة شبكات ري حديثة، وجرارت ومعدات زراعية، وحوض كبير صالح لتربية الأسماك.