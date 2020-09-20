آخرهم ترامب.. محاولات لاغتيال مسؤولين أمريكيين بـ"الريسين القاتل"

أحبط البيت الأبيض، محاولة لتسميم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، أن سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض، اعترضت في وقت سابق من هذا الأسبوع، طردا بريديا يحتوي على مادة الريسين السامة، موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولي إنفاذ القانون، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية، يحققان في أمر هذ الطرد السام، التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، ثم جرى التأكد من وجود المادة السامة.

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا علاج له

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض في الأمر وفقا لقناة "سى إن إن ".

إرسال طرود مسممة بالريسين إلى البنتاجون

ولا تعد تلك المرة الأولى التى يستهدف بها تسميم رئيس أو قيادات أمريكية عبر طرود تحتوى على مادة الريسين السامة، ففي الثانى من أكتوبر 2018 أعلن مسؤول أمريكي أنه تم إرسال طردين أو أكثر إلى وزارة الدفاع الأمريكية يشتبه في أنها تحتوي على سم الريسين القاتل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس شيروود أنه تم في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلين إلى شخص في البنتاجون.

وأحالت شرطة البنتاجون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي).

إرسال طرود مسممة بالريسين للرئيس الأمريكي السابق أوباما

وفى يوليو 2014 حكمت محكمة أمريكية بالسجن 18 عاما على ممثلة مغمورة حاولت اتهام زوجها بأنه وراء إرسال رسائل تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك آنذاك مايكل بلومبورغ وناشط ضد استخدام الأسلحة النارية.

وحكم القاضي مايكل شنايدر على شانون غيس ريتشاردسون بالسجن 216 شهرا في سجن فدرالي بتهمة استخدام أسلحة بيولوجية وأيضا بدفع غرامة تفوق 367 ألف دولار.

وقال الادعاء إن ريتشاردسون (35 عاما) اشترت مواد مختلفة من على الإنترنت لصنع مادة الريسين السامة التي وضعتها في ثلاث رسائل تتضمن تهديدا إلى أوباما وبلومبورغ ومارك غليز أحد معاوني بلومبورغ، قبل أن ترسلها عبر البريد في 20 مايو.

وبعدها بعشرة أيام سافرت ريتشاردسون إلى شريفبورت بولاية لويزيانا وقالت للشرطة إن زوجها هو المسؤول عن الرسائل.

وأوقفت ريتشاردسون في يونيو 2013 في تكساس، وفي الرسائل الموجهة إلى بلومبورغ هددته ريتشاردسون قائلة "عليك أن تقتلني وكل أفراد عائلتي قبل أن تاخذ مني سلاحي، أي شخص يريد الاقتراب من بيتي سأطلق عليه النار في الرأس".