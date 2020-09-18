ترامب يلتقي ممثل أمير الكويت في البيت الأبيض

يستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر ممثلا عن أمير الكويت في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ سيلتقي الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح، ممثلا عن أمير الكويت، مساء الجمعة في البيت الأبيض.

ويتلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميري، باستقرار حالته الصحية بقوله: "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير البلاد.