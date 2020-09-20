صناديق الأسهم تستقطب 16 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي

أوضحت أبحاث صادرة عن «بنك أوف أمريكا»، أن صناديق الأسهم تمكنت من استقطاب أكثر من 16 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة فى وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا. وقال «بنك أوف أمريكا»، إنه فى «نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية»، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار فى أسهم أكبر اقتصاد فى العالم، ليصبح بذلك أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018. وتأتى هذه التدفقات بعد هبوط المؤشر ناسداك 10% فى أوائل سبتمبر، ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد، وشهد الذهب أول خروج للتدفقات فى أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.

فى غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحاً بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادى عشر على التوالى.