الأزهر ينعى محمد فريد خميس: رحم الله رجل الخير

نعت مشيخة الأزهر، رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي رحل عن دنيانا اليوم.

وقالت المشيخة في بيان لها، بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل الأعمال ورجل الخير محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ويؤكد الأزهر، أن الراحل محمد فريد خميس كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.

والأزهر إذ ينعى رجل الأعمال الراحل، فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).