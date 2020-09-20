نائب الأقصر يشكر السيسي بعد موافقته على إنشاء نفق

وجَّه النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمطالب أبناء المحافظة والموافقة على إنشاء نفق يربط بين البرين الغربى والشرقى بالأقصر.

كما وجه الضبعاوى الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على مجهوداته واهتمامه بهذا الملف الذى كان يشغل الرأى العام فى الأقصر على مدار الأعوام الماضية.

وأكد نائب الأقصر أن بإنشاء هذا النفق يؤكد الرئيس السيسي أن الصعيد في أولى اهتماماته ويتابع كل كبيرة وصغيرة من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزيري أعلن اليوم على هامش زيارته لمحافظتي قنا والأقصر موافقة الرئيس السيسي على إنشاء نفق يربط بين شرق وغرب الأقصر، واصفا هذا المشروع الضخم بأنه "هدية من الرئيس لأبناء الأقصر".

وتقوم وزارة النقل الآن بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء النفق الذى من المقرر أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر.