عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جان كابونجو، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سلم سيادته رسالة من الرئيس "تشيسكيدي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيدة سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة"

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الرسالة تضمنت الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع للتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبري.

وقد اعرب السيد الرئيس من جانبه عن التقدير لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكداً سيادته أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام، من أجل شحذ الإمكانات الضخمة والموارد الغنية التي تزخر بها الكنغو وجميع الدول الأفريقية الصديقة بهدف تنميتها واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب الدول الأفريقية.

كما اكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، والحرص على دعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، مع العمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما، مطالباً سيادته بنقل تحياته لأخيه الرئيس فيلكس تشيسكيدي.

وقد نقل كابونجو ايضا، اشادة الرئيس الكونغولي بالمواقف المصرية المساندة للكونغو الديمقراطية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، والمساعدات المختلفة التي تقدمها مصر، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي تم إرسالها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالكونجو.