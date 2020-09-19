التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق 2020.

وأوضحت الوزارة، أن على الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع، وسيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد، حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق،، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.