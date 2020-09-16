طريقة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثالثة ، اعتبارًا من غد الخميس، ولمدة خمسة أيام، تنتهي يوم الاثنين المقبل، بحد أدنى لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية بـ205 درجة، وبنسبة 50%.

ترصد "الوطن" كيفية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق لطلاب الثانوية العامة.

- تتيح الحكومة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري من هنـــــــــاhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/%D8%8C

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد كشفت عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، موضحة في بيان لها، أنه يتم فتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق، مؤكدة أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، الستار عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق الثانوية العامة 2020، على أن تبدأ الوزارة بعد غلق الموقع، بدء الترتيب وتسكين الطلاب في الكليات الجديدة وفقًا للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والمحددة بنسبة 10%.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أمس الثلاثاء، أنَّ 80 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

الحيوي: مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 تنطلق خلال أيام

وقال الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إنّ مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، ستنطلق خلال أيام، آخر سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أنّ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب من الإصابة بأي مرض، في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".