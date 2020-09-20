"مصر" يفتح 61 ألف حساب و39 ألف محفظة إلكترونية خلال اليوم الدولي للشباب

«يُعد بنك مصر من أوائل البنوك التى أسهمت فى التثقيف والشمول المالى منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزى المصرى، من خلال عضويته باللجنة القومية للتثقيف المالى ودعمه للمبادرة القومية عشان بكرة»، بهذه الكلمات بدأ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر حديثه لـ«الوطن الاقتصادى»، قائلاً إن بنك مصر يعمل على عدة محاور منها الاهتمام الدائم بالتثقيف المالى للعملاء وغير العملاء بالكثير من المبادرات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويتم التركيز على السيدات والشباب، ورواد الأعمال لما تحتاجه تلك الفئات من دعم وتطوير خلال الفترة القادمة.

وفى ضوء مشاركة بنك مصر سنوياً ضمن فعاليات وأنشطة الشمول المالى. ذكر «المغربى» أن عدد الحسابات الجديدة التى تم فتحها فى بنك مصر خلال فترة اليوم العالمى للشباب بلغ 61356 حساباً، كما بلغ عدد مَحافظ الإلكترونية 39307 مَحافظ، وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً وصل إلى 32231 بطاقة، علاوة على إصدار 61608 بطاقة خصم فورى، و12231 بطاقة ائتمانية.

عاكف المغربى: محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتفع إلى 39.8 مليار جنيه

وأشار «المغربى» إلى ارتفاع رصيد محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر لتبلغ 39.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020. وحول مبادرة المتعثرين من الأفراد التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً، قال «المغربى» إن هناك 1342 عميلاً لدى البنك تنطبق عليهم شروط المبادرة وتبلغ أرصدة مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، مضيفاً أن البنك تلقى 51 طلباً للاستفادة من المبادرة، تمت الموافقة على 49 طلباً منها، بإجمالى تسويات بلغت 273 مليون جنيه، قام البنك بتحصيل نحو 25.6 مليون جنيه، ويقوم البنك حالياً بمتابعة العملاء لتحصيل المبلغ المتبقى قبل انتهاء فترة المبادرة المقررة نهاية العام الحالى 2020.

وتوقع «المغربى» أن الفترة القادمة ستشهد تقديم المزيد من العملاء للاستفادة من المبادرة، موضحاً أن تداعيات فيروس كورونا أثرت على إقبال العملاء على المبادرة. أما عن مبادرة المصانع المتعثرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم الصناعة المحلية، فقد أوضح «المغربى» أن عدد المصانع المتعثرة بالبنك بمديونيات 10 ملايين جنيه فأقل وفقاً لشروط المبادرة نحو 102 عميل، مشيراً إلى أن إجمالى الأرصدة المدينة بالبنك بلغت 156 مليون جنيه، وقدرت العوائد الهامشية بنحو 1430 مليون جنيه. وفيما يخص مبادرة البنك المركزى لقطاع المقاولات بفائدة منخفضة بلغت 8% ذكر «المغربى» أن حجم القروض التى ضخها البنك ضمن المبادرة بلغت 14.7 مليار جنيه، استخدم منها حوالى 1.3 مليار جنيه وذلك بنهاية أغسطس الماضى.

وذكر «المغربى» أن حجم محفظة التجزئة المصرفية تخطت 53 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مضيفاً أن إجمالى بطاقات الدفع القائمة بنهاية يونيو الماضى ارتفعت إلى 9.44 مليون بطاقة مقسّمة كالآتى؛ 336.5 ألف بطاقة ائتمانية، و3.49 مليون بطاقة خصم فورى، و3.61 مليون بطاقة مرتبات، و575 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و1.42 مليون بطاقة ميزة. وتابع بأن أعداد ماكينات الصراف الآلى ببنك مصر ارتفعت إلى 2761 ماكينة بنهاية يوليو 2020.