بنك مصر يحصل على 25 جائزة ومركزا متقدما عن عام 2020

حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال عن عام 2020، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات، حيث حصل البنك على لقب «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة «أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

وفى مجال إدارة صناديق أسواق النقد، حصل بنك مصر هذا العام على جائزة «أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2020»، حيث تُعد هذه هى المرة الـ12 التى يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس، حيث تُمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، وجودة خدمة العملاء المقدمة، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

وفى الصيرفة الإسلامية، نجح بنك مصر فى الحصول على جائزة «عملية العام فى التمويل الإسلامى بأفريقيا - 2020» من مجلة ذا بانكر العالمية، وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2019 و2020 من مجلة إنترناشونال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وحصل بنك مصر على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» من مجلة إنترناشونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة إنترناشونال فاينانس، هذا بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» لعامى 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2020» من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى العالمية.

"ذا يوروبيان البريطانية" تمنح بنك مصر جائزة "أفضل شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2020"

وفى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية حصل البنك على جائزة «البنك الأسرع نمواً فى تمويل التجارة - مصر» للأعوام 2018 و2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حصل البنك على جائزة «البنك الأسرع نمواً فى إدارة النقد - مصر» لعامى 2018 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حصل على «التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة على مستوى مصر وأفريقيا 2020»، كما حاز البنك «التصنيف الأول كرائد للسوق المصرية 2020» فى استقصاء تمويل التجارة من مجلة يورومونى، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى تمويل التجارة - مصر 2020»، وجائزة «أفضل بنك فى إدارة النقد - مصر 2020» من مجلة آسيان بانكينج آند فاينانس.

وحصد البنك جائزة «عملية العام للتوريق فى أفريقيا لعامى 2019 و2020» من مجلة ذا بانكر العالمية، وجائزة «أفضل علامة تجارية للشركات - مصر» لعامى 2019 و2020، و«أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر 2020»، وجائزة «أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء - مصر 2020»، كما حصل البنك على جائزة «أفضل علامة تجارية مصرفية للعام - مصر 2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة «بنك العام فى الابتكار الرقمى - فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.