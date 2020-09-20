"عملوها الرجالة".. المصريون أوائل الثانوية بالكويت: نتمنى خدمة بلدنا

اكتسح الطلبة المصريون المراكز الأولى في شعبة العلمي؛ في قائمة أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2019- 2020، وذلك وفقًا لما أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي.

وجاء الطالب المصري أحمد عبدالجواد محمد توني بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين في المركز الأول بمجموع 100%، تلاه حسين عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم، مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة، بمجموع 100%، ومحمود سعد الششتاوي، مدرسة محمد عثمان الراشد الثانوية، بمجموع 100%.

وقال "أحمد" إنه لم يتمالك دموعه التي سالت من الفرح، فور سماع خبر تفوقه على سائر أقرانه من الطلاب في الثانوية العامة وتفرده بالمركز الأول، وهو ما عبر عنه لـ"الوطن"، برفقة والده الذي أكد رغبة نجله في الدخول لكلية الطب على غرار أشقائه.

وأضاف والد أحمد، أنه توقع أن يحصل نجله على مجموع كبير ويصبح من الأوائل، "عندي 3 ولاد وبنت، بقى منهم 3 دكاترة وأحمد هيكون الرابع بتاعهم، كان نفسه يدخل هندسة بس غير رأيه وهيدخل طب، وده العادي بتاع أسرتنا".

فرحة كبيرة انتابت حسين عبدالحكيم، بعدما تلقى أنباء حصوله على الترتيب الثاني في أوائل الثانوية العامة في الكويت، لافتًا إلى أن مجهوده لم يذهب هباءً، ونجح بعد مذاكرة طويلة وعمل شاق.

كما أوضح "حسين" أن هناك مؤسسات إعلامية كويتية عديدة تواصلت معه، لتهنئته بالنجاح في الثانوية العامة، ولطرح تجربته في المذاكرة حتى يستفيد منها باقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة.

فيما عبر محمود سعد الششتاوي، الحاصل على المركز الرابع في الترتيب والأول مكرر في المجموع، عن سعادته بمجموعه الذي وصل لنسبة 100%، بعد أن تخلى عن أشياء كثيرة من أجل حلمه.

وأشار إلى أنه يأمل في دخول كلية الهندسة، لخدمة بلده مصر في ذلك المجال، لافتًا إلى أنها الأساس بالنسبة له، وسعيد للغاية بأنه رفع رأسها وشرفها في غربته.