تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية بإدارة رأس سدر

نظمت إدارة رأس سدر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفلًا بمركز الشباب لتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وأوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الإدارة .

وقال محمد عيد، مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جرى تكريم 30 طالبًا وطالبة، بينهم 10 بالشهادة الثانوية العامة، و10 بالثانوية الأزهرية، ومثلهم بشهادة الدبلوم الفني.

وأكد مدير الإدارة، أنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الحفل، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وقدم مدير الإدارة التهنئة للطلبة والطالبات المتفوقين، والشكر والتقدير لجميع المنظمين للحفل.