المصريان أحمد وحسين أول وثاني الثانوية بالكويت.. رفقاء "الدكة" واللجنة وحلم الطب

منذ صغرهما، لملمت أسرة كل منهما متعلقاتها، لترحل عن بلدها مصر متجهة نحو الكويت، لتعيش في بيئة مختلفة، نشأ فيها الثنائي، عيناهما الصغيرتان تتطلع لكلية الطب، ذلك الحلم الذي كبر معهما، حتى حققاه اليوم، ليصبح أحمد وحسين هما أصحاب المركزين الأول والثاني بترتيب طلاب الثانوية العامة بالكويت.

أحمد عبد الجواد، وحسين عبد الحكيم، طالبان مصريان مقيمان في الكويت، حصلا لتوهما على المركز الأول والثاني بالترتيب ضمن طلاب الثانوية العامة هناك، بنسبة 100%، ليحققا حلمهما الذي لطالما تمنياه، ودعا أهلهما به.

لم يتمالك "أحمد" دموعه التي سالت من الفرح، فور سماع خبر تفوقه على سائر أقرانه من الطلاب في الثانوية العامة وتفرده بالمركز الأول، وهو ما عبر عنه لـ"الوطن"، برفقة والده الذي أكد لنا رغبة نجله في الدخول لكلية الطب على غرار أشقاءه.

أحمد: بكيت من الفرح.. وده العادي بتاعنا

منذ 3 سنوات، بدأت علاقة الصداقة بين "أحمد وحسين"، حيث اجتمعا في فصل واحد داخل المدرسة ذاتها، بالإضافة إلى اللجنة نفسها، حسبما قال أحمد ووالده، "حسين من الناس المحترمة اللي تيتاهل كل خير، وفرحتي بقت الصعف لما عرفت إن هو اللي بعدي في الترتيب واتقاسمنا مجموعنا سوا".

والد "أحمد" توقع أن يحصل نجله على مجموع كبير ويصبح من الأوائل، "عندي 3 ولاد وبنت، قفي منهم 3 دكاترة وأحمد هيكون الرابع بتاعهم، كان نفيه يدخل هندسة بس غير رأيه وهيدخل طب، وده العادي بتاع أسرتنا".

حسين: ذاكرنا سوا ونجحنا مع بعض

سعادة كبيرة انتابت "حسين"، صاحب المركز الثاني في الترتيب، والأول مكرر بالمجموع، بعدما تلقي نباء حصوله على الترتيب الثاني في أوائل الثانوية العامة في الكويت، وذلك بعدما نال صديقه المقرب الترتيب الأول، بعد أن جمعتهما صداقة قوية، سيتوجها حلم المشترك لهما وهو الالتحاق بكلية الطب.

"كنا بنذاكر سوا" بهذه الكلمات أوضح "حسين" علاقته بصديقه، فكانا دائما على تواصل ويتشاركان حلم كلية الطب البشري، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات إعلامية كويتية عديدة تواصلت معه لتهنئته بالنجاح في الثانوية العامة، ولطرح تجربته في المذاكرة حتي يستقد منها باقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة.

وزينت أسماء اللاب والطالبات المصريين ثائمة اوائل الثانوية العامة الكويتية، حيث احتلت المراكز الأولى، وهم نحو 27 طالبًا، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي.